Reiseperle-Wettbewerb in Lebus: Die Jury, bestehend aus Christian Woitke, Helga Kutscher, Marta Kalinowska, Helke Baltz, Mike Bartsch, Hartmut Bank und Ben Gordon Humboldt (v.l.) hat die eingereichten Beiträge in einer Marathon-Sitzung gesichtet. Jetzt wurden die Preise an die Gewinner übergeben. © Foto: Katja Gehring