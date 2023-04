Es war ein langer Weg, bis das sozialpsychiatrische Wohnprojekt von Wichern in Reitwein im Juni 2022 an den Start gehen konnte. Sieben Jahre dauerte es von der Grundsteinlegung bis zur Eröffnung. Eine Umsetzung in Wulkow war zuvor gescheitert. Umso erleichterter waren alle Beteiligten bei der Eröf...