Am Kienitzer Panzer: Gemeinde-Bürgermeister Michael Böttcher (vorn) erinnerte mit Vertretern der Politik, darunter Vertreter der russischen Förderation, MOL-Landrat Schmidt und Brandenburgs Staatskanzlei-Chefin Katrin Schneider (hinten, mitte) an den 77. Jahrestages der Bildung des Kienitzer Brückenkopfes der Roten Armee zum Westufer der Oder mit Kranzniederlegungen am Denkmal. © Foto: Cornelia Link-Adam