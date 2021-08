Sperrmüll anmelden, Container bestellen oder Abfuhrtermine einsehen – all das soll im Landkreis Märkisch-Oderland bald per App, also mittels einer Anwendung für das Smartphone, möglich sein. „Sie soll das zentrale Element der Abfall-Wirtschaft werden“, sagt Angela Friesse, Werkleiterin des Entsorgungsbetriebs Märkisch-Oderland (EMO). Nach einer Pilotphase 2022 könnte die Anwendung ab 2023 nutzbar sein und all die Leistungen bereithalt...