Zum Auftakt etwas für Kinder

Der Auftakt richtet sich laut Bibliotheksleiterin Stefanie Reich speziell an die jüngere Leserschaft. Denn es beginnen am 27. November Dudel-Lumpi & Dudeline, die vielen Kindern im Ort und deren Familien vom Laternenumzug zum Oktoberfest der Gemeinde bekannt sind. Sie lesen eine spannende Weihnachtsgeschichte mit Musik und lustigen Bildern vor, kündigt sie an. Die könnten Familien dann zu Hause am Wochenende erleben.

Ab dem 4. Dezember wird dann der Neuenhagener Schauspieler Jörg Gudzuhn zu erleben sein, eine Woche später Sabine Frost aus der Märkischen Schweiz und zum Abschluss schließlich der aus dem Fernsehen bekannte Giso Weißbach. Jeweils um 14 Uhr sollen die Geschichten freigeschaltet werden und bleiben dann abrufbar, hieß es.