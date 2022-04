Sonst nehmen an dieser Kaffeetafel in Altlandsberg Angehörige von Menschen mit Demenz Platz. Da sie jedoch nicht öffentlich auftreten wollen, zeigt das Foto die Frauen, die diese Begegnungen ermöglichen: Eva-Maria Strys, Marianne Gerigk, Jutta Pohl und Karin Rolle vom Vorstand des Vereins "Hand in Hand" sowie Ines Diewitz von der Beratungsstelle für Menschen mit Demenz und deren Angehörige (v.l.). © Foto: Claudia Braun