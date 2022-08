Zwei Polizisten sind bei einem Einsatz in Strausberg (Märkisch-Oderland) von einer Frau mit einer Gartensäge angegriffen worden.

Verletzungen blieben aus

Die Beamten blieben unverletzt, wie die Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) am Donnerstag mitteilte. Die 31-Jährige wurde gefesselt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beamten waren am Mittwochabend zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, wo Bewohner laut miteinander stritten. Als sie eintrafen, wurden sie von der Frau attackiert.