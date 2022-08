Wer in Strausberg einen Hautarzt braucht, der muss inzwischen einen längeren Weg auf sich nehmen. Lange Zeit gab es einen Dermatologen in der Stadt, der jedoch Ende Juni 2020 in den Ruhestand ging. Einen Nachfolger gab es nicht. Doch die Dermatologie ist nicht der einzige Fachbereich, in dem Ärzt...