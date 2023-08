Warum Rache an Blitzern zwecklos ist

Attacken auf Blitzer in Rüdersdorf

In Rüdersdorf wurde ein Blitzeranhänger durch versuchte Brandstiftung beschädigt – nicht der einzige Fall von Vandalismus an Geschwindigkeitsmesstechnik. Doch die Angriffe sind in der Regel vergebens.