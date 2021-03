Lucas Schülke ist keiner, der sich auf seinem Erfolg ausruht. Der frisch gebackene Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik lernte seinen Beruf bei der TGA Heinemann GmbH & Co. KG in Strausberg und schloss seine Ausbildung als Bester seines Jahrgangs ab. „Das war gar nicht so ...