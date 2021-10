Ein Verletzter ist aus der Lok geborgen worden.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Es ist fünf Uhr am Samstagmorgen, als die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Rüdersdorf, Hennickendorf und Herzfelde durch ihre Pieper und die Sirene geweckt wurden. Grund für den Alarm am frühen Morgen war ein Verkehrsunfall auf dem Schienennetz der Cemex. Demnach sollen zwei Loks frontal zusammengestoßen sein, die Fahrer noch in den Loks eingeschlossen. Erst als die Kameraden vor Ort eintreffen, wird klar, dass es sich hierbei um eine gut organisierte Übung handelt.