Bahnpendler auf der Strecke der RB 26 müssen in den nächsten Tagen wieder mehr Fahrzeit einplanen. Am 5. März abends gegen 22 Uhr beginnen umfangreiche Gleisbauarbeiten zwischen Strausberg und Mahlsdorf. Der Zugverkehr wird bis Betriebsbeginn am 29. März eingestellt. Nach Bahnangaben wird zwisc...