Im Wasserschutzgebiet im Wald in Richtung Spitzmühle in der Nähe von Strausberg sorgte zuletzt eine Baustelle für zahlreiche Spekulationen in den sozialen Netzwerken: Wird da bald Wasser für die Gigafactory von Tesla abgepumpt? Hat es etwas mit dem Wasserverlust des Straussees zu tun?

Des Rätse...