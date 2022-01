In den Kindertagesstätten der Gemeinde Rüdersdorf wird es eng: Durch die Erschließung neuer Wohngebiete und den Zuzug junger Familien wächst auch der Bedarf an Betreuungsplätzen. Schon bald drei Jahre alt ist ein Beschluss der Gemeindevertreter, der dem Rechnung trägt: In den Ortsteilen Hennic...