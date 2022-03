Wenn Straßen erneuert, Kreisverkehre eingerichtet oder Rad- und Gehwege gebaut werden, wenn also die Verkehrsinfrastruktur verbessert wird, kommt das zwar in der Regel langfristig den Menschen zu Gute. Kurzfristig müssen sie aber Einschränkungen in Kauf nehmen, die Bauarbeiten nun einmal fast zwa...