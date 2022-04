Der Fuß- und Radweg in der Fließstraße in Fredersdorf-Vogelsdorf wird breiter. Die Arbeiten dafür werden in Kürze aufgenommen. Das kommt bei den Menschen gut an. Weniger erfreut dürften sie über die Auswirkungen der Baustelle auf den Verkehr sein. Der Gemeinde drohen mehrmonatige Verkehrsprob...