Mehrere Haushalte in und um Herzfelde in der Gemeinde Rüdersdorf haben in den vergangenen Tagen Post bekommen. Der Absender: Die „Anwaltskanzlei Michael Schmidt und Benjamin Kowalski“ mit Sitz in 80539 München, Maximilianstraße 35 A. Die Adressaten werden in diesem Schreiben aufgefordert, 289,50 Euro mittels Lastschriftverfahren an eine „Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot GmbH“ zu leisten, weil sie an einem Gewinnspiel teilgenommen hätten.