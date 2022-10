Es ist ein Mehrfamilienhaus, wie viele andere auch – etwas in die Jahre gekommen und mit mehreren Aufgängen, mit Klingelschildern an der Tür. Das Besondere an diesem Objekt ist zweifelsohne die Lage. Das Haus liegt direkt am Großen Tornowsee in Pritzhagen mitten in der Märkischen Schweiz. Beso...