Wie im vorigen Jahr ist der Verkauf von Feuerwerkskörpern und Böllern 2021 in Deutschland verboten . Trotzdem dürften Freude des gepflegten Feuerwerks es sich in der Silvesternacht und zu Neujahr nicht nehmen lassen, ihre Restbestände oder anderswo erworbene Feuerwerkskörper in die Luft zu schie...