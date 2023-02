Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Fredersdorf-Nord und Süd sind am Donnerstagabend, den 9. Februar, gegen 23 Uhr, zu einem Brand ausrückt.

Auf einem Grundstück in der Parkstraße in Fredersdorf-Nord war ein Gewächshaus in Brand geraten. Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren waren schnell zur Stelle, um das Feuer zu bekämpfen. Zwei Zaunfelder eines Nachbargrundstücks sind bei dem Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand nach Angaben der Polizei jedoch nicht.