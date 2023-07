Wer am Dienstagnachmittag (4. Juli) rund um Hönow in den Himmel blickte, sah eine große Rauchentwicklung. An der Dorfstraße in Hönow hat es zunächst auf einem Feld gebrannt. Der Brand breitete sich rasant aus und forderte die Einsatzkräfte der Feuerwehr bis in den frühen Abend. Die Dorfstraße in dem Ortsteil der Gemeinde Hoppegarten war stundenlang gesperrt.

Alarmiert wurde die Feuerwehr gegen 16.15 Uhr, als Passanten den Brand bemerkten. Durch den starken Wind hatten sich die Flammen rasant über das Stoppelfeld bewegt.

Brand greift auf zweites Feld über

Dabei schlugen die Flammen sogar über die asphaltierte Dorfstraße hinüber auf ein weiteres Feld. Wie ein Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort mitteilte, habe der Wind die Löscharbeiten zunächst schwierig gestaltet. Die Flammen drohten an zwei Stellen auf Bauwerke überzugreifen. So mussten die Brandbekämpfer zunächst ein Wohnhaus vor den Flammen schützen, an anderer Stelle hatte man Pferde auf einem Hof in Sicherheit gebracht.

Die Flammen griffen von einem Feld (links) auf ein weiteres über (rechts). Der Wind hatte die Funken über die Straße befördert.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Mit viel Manpower und der Unterstützung weiterer umliegender Wehren gelang es jedoch, den Brand zu bekämpfen. Das Feld wurde mehrfach mit Lösch- und Tanklöschfahrzeugen bewässert, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Zudem soll die Brandstelle am Abend noch einmal kontrolliert werden.

Mit Lösch- und Tanklöschfahrzeugen wurde der Brand gelöscht. Auch mit Wasser befüllte Rucksäcke, speziell für die Waldbrandbekämpfung ausgelegt, kamen dabei zum Einsatz.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Polizei ermittelt zur Brandursache

Wie es zu dem Brandausbruch kam, ist noch unklar. Ein Zeuge hatte vor Ort geschildert, dass eine unbekannte Person Glutreste aus einer Feuerschale am Feldrand entsorgt haben soll. Ob dies stimmt, muss nun durch die Polizei geprüft werden.

Die Wasserversorgung wurde durch mehrere Tanklöschfahrzeuge sichergestellt. Ein Hydrant hatte den Feuerwehrleuten Probleme bereitet, weil er sich nicht öffnen ließ.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Geprüft werden muss nun auch, weshalb sich einer der Unterflurhydranten nicht öffnen ließ. Die Feuerwehr hatte diesen kurzerhand samt Betondeckel ausgehoben, um an das Wasser heranzukommen. Die Dorfstraße in Hönow war zwischen dem Eicher Weg und der Seestraße bis 18.40 Uhr voll gesperrt. Auch der Schwarze Weg war davon betroffen.