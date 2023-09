In zwei aufeinander folgenden Nächten mussten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in Neuenhagen bei Berlin zu mehreren Bränden ausrücken. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10. September) haben die Einsatzkräfte brennende Mülltonnen gelöscht. Bereits in der Nacht davor hatte ein A...