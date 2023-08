Brand in Pritzhagen Flammen schlagen aus dem Schloss am Tornowsee

Das geschichtsträchtige Schloss am Tornowsee stand in der Nacht zu Dienstag (29. August) lichterloh in Flammen. Zeugen hatten die Feuerwehr in die Ortschaft Pritzhagen (Amt Märkische-Schweiz) alarmiert, als das Feuer bereits aus dem Dach schlug und den Nachthimmel erleuchtete. Eingegangen war der Notruf gegen 3.30 Uhr in der Regionalleitstelle Oderland. Als die ersten Rettungskräfte kurze Zeit später vor Ort eintrafen, brannte der Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung.

Brandbekämpfung nur von außen möglich

„Wir haben hier ein altes Schloss-Gebäude, was renoviert wurde vor kurzem und leider der Dachstuhl in voller Ausdehnung brennt“, so Amtswehrführer Burghard Miesterfeld vor Ort. Mehr als 70 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren sind vor Ort , um das Feuer zu löschen.

Besonders schwierig für die Retter ist, dass das alte Schloss nur von außen gelöscht werden kann. „Wir können keinen Innen-Angriff vornehmen, weil das zu unsicher ist“, schildert Miesterfeld. Nicht nur die Dachkonstruktion, sondern auch andere Teile des Gebäudes sind aus Holz erbaut worden, diese Teile drohen durch den Brand einzustürzen.

Feuerwehr fördert Wasser aus dem Tornowsee

Die Einsatzkräfte setzen neben mehreren Trupps, die den Dachstuhl mit Wasser aus Strahlrohren abkühlen, auch einen Bronto-Skylift der Feuerwehr Müncheberg ein, um Wasser von oben auf den Dachstuhl zu geben.

Das dafür benötigte Löschwasser fördern die Kameraden aus dem angrenzenden Tornowsee. Ein Hydrant war laut Miesterfeld zwar auch in der Nähe, dieser allein würde jedoch nicht die benötigten Mengen an Löschwasser fördern können.

Löscharbeiten dauern noch mehrere Stunden an

„Also im Moment war die Schwierigkeit, dass wir durch den Vollbrand bei Ankunft nicht weit genug an den Dachstuhl herankonnten und mussten erst massiv, eine Dreiviertelstunde bis Stunde lang, Wasser auf das Objekt geben, um dann dichter an den Dachstuhl heranzukommen“, schildert der Amtswehrführer vor Ort.

Erst jetzt können die Einsatzkräfte mit dem Skylift nah genug an den Dachstuhl heran, um auch weitere Öffnungen in der Dachhaut zu schaffen. So soll das Feuer effektiver bekämpft werden. Die Löscharbeiten werden dennoch mehrere Stunden andauern.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang noch unklar. Das Schloss wurde zuletzt als Veranstaltungsort genutzt, Menschen waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude. Verletzt wurde den bisherigen Angaben zufolge niemand.