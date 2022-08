Drei Monate war das renommierte Brecht-Weigel-Haus in Buckow faktisch führungslos, nachdem die langjährige Leiterin Margret Brademann Ende April in den Ruhestand gegangen war. Nun hat das Rätselraten um die Nachfolge ein Ende – Juliane Grützmacher hat die ersten Arbeitstage an ihrer neuen Dien...