„Das Leben ist zu kurz für langweilige Autos“, hatte ein Teilnehmer bei den nunmehr 4. Buckow Classics hinten an seinem Wagen zu stehen. Was dann am Sonnabend (15. Juli) alles auf dem sogenannten Buckower Dreieck mit vielen Schaulustigen an der Strecke seine Runden drehte und nachher noch auf...