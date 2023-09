Wer wird neuer Bürgermeister in Fredersdorf-Vogelsdorf? Am kommenden Sonntag (24. September) wird in der Gemeinde gewählt. Vier Kandidaten, die unter anderem in mehreren Podiumsveranstaltungen im Ort Rede und Antwort standen, sind im Rennen. Sie alle rechnen sich Chancen auf den Wahlsieg aus. De...