Corona in MOL

Die Corona-Lage in Märkisch-Oderland bleibt trotz leicht stagnierender Zahlen angespannt. Das bekommen die Krankenhäuser deutlich zu spüren. Jetzt gibt es auch die Namen der Praxen in MOL, in denen Kinder geimpft werden. Doch viele Eltern werden noch Geduld brauchen.