Die Impfkampagne ist zuletzt etwas ins Stocken geraten. Impfangebote gibt es gleichwohl reichlich. So stehen beispielsweise im Landkreis Märkisch-Oderland nächste Woche Impftage in drei Orten auf dem Programm. Am Mittwoch, 25. August, erhalten zahlreiche Menschen in Neuenhagen ihre zweite Spritze...