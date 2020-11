Ortstermin in der Kirche Rehfelde Dorf: Angelika Reit (Gemeindekirchenrat und Förderkreis), Pfarrer Michael Uecker und Klaus Emmerich, Gemeindevertreter und „Sanierungshelfer" für Förderkreis und Gemeindekirchenrat, sehen in den Ordner, in dem das bisherige Geschehen dokumentiert ist. Inzwischen ist für Malerarbeiten alles abgedeckt. © Foto: Uwe Spranger