Kraftstoff ist bei Dieben in der Region nach wie vor sehr beliebt – erst recht in Zeiten, da die Preise für Benzin und Diesel immer weiter nach oben klettern. So wie derzeit. Am vergangenen Wochenende erwischte es den Eigentümer eines Lkw, der in Dahlwitz-Hoppegarten abgestellt war.

Wie die Polizei am Montagmorgen (28. Februar) informierte, haben bislang unbekannte Diebe übers Wochenende – also in der Zeit zwischen dem 25. Februar und dem 28. Februar – den Tank eines Lkw geleert, der in der Handwerkerstraße im Gewerbegebiet geparkt war. Die Täter brachen den Tankdeckel auf und zapften den Dieselkraftstoff ab. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen entdeckt.

Die Kraftstoffdiebe erbeuteten laut Polizei etwa 150 Liter Diesel. Der durch den Diebstahl verursachte Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. Die Ermittlungen der Polizei laufen.