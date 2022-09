Die auf den Fotos abgebildeten Personen werden verdächtigt, am Nachmittag des 22. Februar 2022 in ein Einfamilienhaus in Neuenhagen bei Berlin eingebrochen zu sein. Um in die Räume zu gelangen, öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stahlen dann hochwertigen Schmuck. Sie verließen die Wohngegend in einem weißen Kleinwagen.