Aus einer verschlossenen Garage an der Hauptstraße in Eggersdorf haben unbekannte Diebe einen Oldtimer gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der Diebstahl zwischen dem 1. und 19. Oktober passiert sein.

Die gelbe Corvette hatte einen Wert von ca. 57.000 Euro. Die Polizei leitete die Fahndung ein.