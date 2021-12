Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag gewaltsam in zwei Wohnungen in Neuenhagen eingedrungen. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland am Montagmorgen sagte, lagen die Tatorte in der Friedensstraße und der Straße Am Wiesenberg.

In beiden Fällen wurde Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.