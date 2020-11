Kuppel und Sterne in Bewegung: Hier wurden 100 Aufnahmen auf der Sternwarte des Einstein-Gymnasiums Neuenhagen mit einer Gesamtbelichtungszeit von zwei Stunden zu einem Foto kombiniert, so dass die Sterne als Strichspuren in Folge der Erddrehung erscheinen. Im Zentrum findet man den Polarstern. © Foto: Olaf Hofschulz