Plakate und Flyer künden bereits davon: In Müncheberg lockt am Freitag, 1. September, wieder die „Kurze Nacht“. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr sind die Angebote diesmal noch umfangreicher und die Zahl der Beteiligten deutlich gewachsen, wie sich Veronica Remmele und Friederike Fuchs vom Organisationsteam freuen.

Müncheberger Gewerbetreibende, Gastronomen, Vereine und Initiativgruppen haben sich für die Gemeinschaftsaktion zusammengeschlossen, um für die Innenstadt zu werben und das lokale Miteinander zu stärken. Der gelungene Auftakt 2022 habe einige, die seinerzeit noch zögerlich waren oder aus irgendwelchen Gründen nicht konnten, diesmal zum Mitmachen bewegt, erklärt Veronica Remmele. Insgesamt 17 Stationen, teils mit mehreren Mitwirkenden im Verbund, gibt es zwischen den beiden Eingängen zum alten Stadtzentrum, zu besuchen. Dazu gesellt sich noch ein buntes Programm auf dem Marktplatz. Die ganze Aktion läuft von 16 bis 21 Uhr.

Neu dabei ist zum Beispiel das Rathaus. Teilnehmerkunden mit Schnappschüssen aus der Fotobox soll es dort geben, städtische Beschäftigte werden auch in der Touristinformation im alten Torwächterhaus im Einsatz sein. Neben der Turmbesteigung (17 bis 20 Uhr) lockt dort vor allem Schulkinder die Offerte, Buchstaben in Sütterlinschrift schreiben zu lernen (16 bis 20 Uhr). Zur gleichen Zeit können Interessierte bis zu den Glocken auf den Turm der Stadtpfarrkirche Sankt Marien steigen und den Ausblick über Müncheberg genießen. Der Heimatgeschichtsverein gestaltet in der S-Kurve ein Schaufenster, das auch über den Tag hinaus für ihn werben wird.