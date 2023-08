Großeinsatz der freiwilligen Feuerwehren aus dem Kreis Märkisch-Oderland am Montagnachmittag, dem 14. August. In einem Gewerbegelände an der Kreuzung Mehrower Weg Ecke An der Mühle in Altlandsberg sind gefährliche Stoffe ausgetreten. Der Mehrower Weg war deshalb zwei Stunden für den Verkehr gesperrt.

Wie Einsatzleiter Christian Markhoff von der freiwilligen Feuerwehr Altlandsberg vor mitteilt, sind die Rettungskräfte gegen 13.30 Uhr alarmiert worden. Den Angestellten war aufgefallen, dass ein Behälter mit chemischen Stoffen qualmte.

Chemikalien reagierten miteinander

In dem Behälter befinden sich demnach rund 200 Kilogramm zweier verschiedener Stoffe. „Es kam zu einer exothermischen Reaktion, weil die beiden Stoffe reagiert haben“, so Markhoff. Um welche Stoffe genau es sich handelt, könne er jedoch wegen betrieblicher Geheimnisse des betroffenen Unternehmens nicht mitteilen. „Beide Stoffe sind umwelt- und gesundheitsgefährdend“, hieß es auf Nachfrage.

Mit Atemschutzgeräten ausgestattet kühlen die Feuerwehrkräfte den Behälter.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Der Mehrower Weg musste gesperrt werden, weil die Rauchgase der Chemikalien über die Fahrbahn zog. Die Gefahr ist mittlerweile jedoch unter Kontrolle. Messungen mit einem speziellen Erkundungsfahrzeug ergaben, dass keine Gefahr mehr für Pendler ausgeht. Einsatzkräfte der Feuerwehr kühlen den Behälter, um eine weitere Reaktion zu verhindern.

Maßnahmen werden heruntergefahren

Rund 45 Einsatzkräfte diverser Feuerwehrwehren aus dem Landkreis Märkisch-Oderland waren als Gefahrstoffeinheit vor Ort im Einsatz. Der Behälter soll so lange gekühlt werden, bis er die normale Umgebungstemperatur erreicht.

Nach dem Einsatz werden die Feuerwehrkräfte dekontaminiert.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Dann soll die Einsatzstelle, also der Gefahrstoff-Behälter, an den Eigentümer übergeben werden. Dieser ist dann dafür zuständig, den Behälter und dessen Inhalt fachgerecht zu verwerten.