Das Erdgasnetz in Neuenhagen wird ab Montag, 30. August, auf undichte Stellen kontrolliert. Das teilte die EWE Netz GmbH am Freitag, 27. August, mit. Voraussichtlich bis Ende Oktober sind zwei vom Unternehmen beauftragte „Gasspürer“ in der Gartenstadt unterwegs, um rund 270 Kilometer Leitungen ...