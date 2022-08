Als Ingo Matysiak den Stromausfall bemerkte, zeltete er gerade mit seiner Familie auf dem Grundstück. „Noch bin ich entspannt“, sagt er am Morgen, nachdem in der Nacht auf Sonnabend, 6. August, für etwa eine Stunde lang in weiten Teilen Strausbergs der Strom wegblieb. Zu dem Zeitpunkt weiß Ma...