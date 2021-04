Die größte illegale Mülldeponie des Landes Brandenburg befindet sich in Fredersdorf-Vogelsdorf. Auf einem Privatgrundstück an der Frankfurter Chaussee in Vogelsdorf lagern laut einem Gutachten aus dem Jahr 2013 etwa 81.000 Tonnen Altabfälle, die sich unter anderem aus Bauschutt, Sperrmüll, Alt...