Erzieherinnen und Erzieher seien heutzutage so etwas wie Goldstaub, so Sonja Zeymer (UfW Pro Strausberg) während der Sondersitzung zur Situation in den städtischen Kita- und Hort-Einrichtungen am 24. Januar. Doch offenbar ist das Betreuungspersonal ebenso flüchtig wie die Partikel des Edelmetalls...