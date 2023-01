Alles Käse – in Petershagen gibt es Spezialitäten aus Österreich für Fondue

Essen in MOL

Daniela Bödefeld bietet in Petershagen-Eggersdorf Spezialitäten aus Österreich an. Bei ihr gibt es Käse für wärmendes Fondue – und kulinarische Erinnerungen an vergangene Urlaube.