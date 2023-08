Unter lautem Zischen nimmt der Wildschweinrücken in der heißen gusseisernen Pfanne Platz. Mareike Knispel lässt ihn kurz im Öl brutzeln, bevor sie das in Scheiben geschnittene Fleisch mit einer Grillzange wendet. „Das sieht schon gut aus“, sagt Rolf Ehrhardt, der das Wildschwein in den Wäld...