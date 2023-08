In Neuenhagen hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag, dem 29. August, nach mehreren mutmaßlichen Autodieben gesucht. Bei den Fahndungsmaßnahmen kam, neben Spürhunden, auch ein Hubschrauber der Polizei-Fliegerstaffel zum Einsatz. Zuvor sind zwei Fahrzeuge entwendet worden. Beide konnten in Neuenhagen sichergestellt werden.

Eines davon sollte gegen 1.35 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Doch der Fahrer des, zuvor in Hönow gestohlenen, Hyundai Ionic ignorierte die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete.

Flucht endet am Gartenzaun

Weit gekommen war der mutmaßliche Täter mit dem Firmenwagen nicht. Die Flucht endete auf der Vogelsdorfer Straße, zwischen Neuenhagen und Fredersdorf, an einem Gartenzaun. Dem Täter gelang es jedoch anschließend zu Fuß vom Unfallort zu flüchten, erklärte Polizeisprecher Stefan Möhwald auf Nachfrage.

Während der Flucht kam es zu einem Unfall. Der Hyundai ist nicht mehr fahrbereit.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Fast zeitgleich hatte der Besitzer eines Nissan über den Polizei-Notruf mitgeteilt, dass jemand sein, gerade neu erworbenes, Fahrzeug gestohlen hatte. Dem Besitzer gelang es noch den Täter bis in die Carl-Schmäcke-Straße nach Neuenhagen zu verfolgen, dann verlor er seinen Nissan aus den Augen.

Nissan mit laufendem Motor gefunden

Sowohl der Besitzer, als auch Polizisten suchten in der Umgebung nach dem geklauten Auto. Gefunden wurde der Nissan nur wenige Minuten später in der Johanna-Solf-Straße. Der Motor des Fahrzeugs lief noch, doch auch hier fehlte vom mutmaßlichen Täter jede Spur.

Der Besitzer eines Nissan bemerkte den Diebstahl seines Autos und nahm selbst die Verfolgung auf.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Mit Spürhunden suchte die Polizei in der Umgebung beider Fundorte nach den mutmaßlichen Autodieben. Ein Hubschrauber unterstütze die Beamten aus der Luft mit einer Wärmebildkamera. Laut Stefan Möhwald konnten die Flüchtigen bislang nicht aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen dazu übernommen. Beide Fahrzeuge sind deshalb sichergestellt worden.