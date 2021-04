Mit Beginn der Fahrradsaison gibt es für Radler nun ein neues Angebot im Stadtzentrum: Wer mit dem E-Bike in Strausberg unterwegs ist, kann jetzt vor dem Haus am See am Fichteplatz die Akkus seines Gefährts aufladen. Die Strausberger Wohnungsbaugesellschaft (SWG) hat dort eine Ladesäule errichte...