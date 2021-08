Liegestühle, eine Hüpfburg und ein Glücksrad hatte Vonovia beim „Tag des Kindes“ am Sonntag im Kulturpark schon einmal beigesteuert. Zudem waren Objektbetreuer Sebastian Lenz und Bewirtschafterin Nicole Mehnert, die zahlreichen Mieterinnen und Mietern bekannt sind, als Ansprechpartner vor Ort. Für Bürgermeisterin Elke Stadeler und Karoline Erping, Koordinatorin des Familienbündnisses bei der Stadt, bot das Fest die Gelegenheit, dem Wohnungsunternehmen Vonovia die Mitgliedsurkunde im Strausberger Familienbündnis zu übergeben.

Förderung von Projekten zugesagt

Gemeinsam mit den Partnern im Familienbündnis werde Vonovia zukünftig Maßnahmen und Projekte in Strausberg fördern, die Verbesserungen für Familien bringen, erklärte Regionalleiterin Jacqueline Vondran-Schmidt, die die Urkunde entgegennahm. Vonovia bewirtschaftet seit 2018 rund 450 Wohnungen in der grünen Stadt am See, unter anderem am Otto-Langenbach-Ring. Deutschlandweit bietet der Vermieter nach eigenen Angaben rund einer Million Menschen ein Zuhause. „Die Aufnahme ist eine Ehre und Auszeichnung für uns. Wir wollen verlässlicher und verantwortungsvoller Vermieter sein und bringen uns gern in die Stadtgemeinschaft ein“, sagte sie. Schließlich sei das eigene Zuhause nicht erst seit der Pandemie der zentrale Ort für das Familienleben.