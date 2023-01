Geld für Schulen in Buckow und Rehfelde – ist ein Trägerwechsel eine Lösung?

Familien in MOL

Die Grundschulen in Buckow und Rehfelde platzen aus allen Nähten, in Buckow ist zudem der Sanierungsbedarf groß. Warum die Amtsverwaltung jetzt einen Trägerwechsel vorschlägt und was das bedeuten würde.