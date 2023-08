Die Bässe wummern über das Festivalgelände, aber der Bratwurstgeruch bleibt aus. Statt Bier und Fritten gibt es Mocktails, Kakao und vegane Köstlichkeiten. Sogar die Kinder dürfen mitgebracht werden. Macht ein Festival ohne Alkohol und Fleisch überhaupt Spaß? „Ja“, ist Gideon Bellin, der gemeinsam mit Steffen Mengel die True Sensation GbR in Berlin gegründet hat, überzeugt und der Zuspruch der Feiernden gibt ihm recht. Bereits im dritten Jahr veranstalten die beiden das Natural High Festival in Rüdersdorf, das am 24. August startet und vier Tage lang auf dem Gelände des Museumsparks eine andere Art des Feierns bietet.

Musikalisch wird einiges geboten. Auf der Hauptbühne direkt vor der Schachtofenbatterie gibt es Deep House und Tech House, auf der Bühne am Seilscheibenpfeiler spielt Live-Musik und in den Nächten 25. und 26. August gibt es eine anwohnerfreundliche Silent Disco – die Musik kommt also per Funk-Kopfhörer nur im Gehörgang des Trägers oder der Trägerin an.

„Bislang hatten wir nur einmal eine Anwohnerbeschwerde wegen der Lautstärke“, so Gideon Bellin, der sich für die Nachbarn diesmal ein besonderes Angebot ausgedacht hat: „Sie sollen einfach mitfeiern“, lädt er sie ein. Wer sich per Ausweis als Anwohnerin oder Anwohner zu erkennen gibt, bekommt laut dem Veranstalter 50 Prozent Nachlass auf den Ticketpreis

Übernachten auf dem Campingplatz in Rüdersdorf möglich

Das Festival mit Orient-Lounge und Trucks mit exzellentem Essen, so die Veranstalter, möchte dabei viel mehr als nur Musik bieten: So gibt es eine Reihe von Workshops, bei denen die Besucher und Besucherinnen das Upcyclen von Kleidung erlernen und eine Kakao-Zeremonie erleben können. Es gibt Gesundheitsanwendungen, Tanzperformance, Yoga, Massagen, Meditation, Laser- und Feuer-Shows und selbst die Hüpfburg fehlt nicht. Kinder sind ausdrücklich willkommen und wer es zu weit nach Hause hat oder nichts verpassen möchte, nächtigt auf dem Campingplatz.

Techno und House gehen auch ohne Drogen: Das will das Natural High Festival in Rüdersdorf beweisen.

© Foto: Matthias David

Frauen fühlen sich sicher, Gesundheitsbewusste schätzen das Angebot

Das Gros der Gäste sei im Alter 25 bis 35 Jahre, geeignet ist der Spaß ab fünf bis ins hohe Alter, meint Gideon Bellin. Familien freuen sich, etwas zusammen mit den Kids unternehmen zu können, wobei auch die Erwachsenen ihren Spaß haben, so der Veranstalter. Dadurch, dass kein Alkohol ausgeschenkt wird – und auch von den Sicherheitsleuten darauf geachtet wird, dass niemand selbst etwas mitbringt – sei die Atmosphäre viel entspannter, hat er beobachtet. Neben Gesundheitsbewussten und Abstinenzlern zählten zu den Gästen auch solche, die einfach ein paar chillige Tage verbringen möchten. „Vor allem Frauen geben uns das Feedback, dass sie sich sicher fühlen und nicht angemacht werden“, fügt er hinzu.

Wer es dieses Jahr nicht zum Natural High Festival schafft, kann sich bereits das kommende Jahr vormerken. Dann soll die alkohol- und drogenfreie Party vom 6. bis 9. Juni 2024 im Museumspark Rüdersdorf stattfinden.