Beim Brand eines Einfamilienhauses in Eggersdorf haben die eingesperrten Haustiere Glück im Unglück gehabt. Als das Feuer am Sonntagvormittag (17. Oktober) in der Straße Am Bruch ausbrach, waren zwar glücklicherweise keine Personen im Haus, dafür aber mehrere Katzen und ein Hund. Sie wurden von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet.

Trotz des Einsatzes der Kameraden der Feuerwehr entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro. Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland mit Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Ursache des Geschehens.