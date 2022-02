Erst dieser Tage stand eine Scheune in Zinndorf in Flammen , gerade in den größeren Kommunen Rehfelde und Buckow muss die Feuerwehr übers Jahr sogar öfter raus: Ob Brände, Verkehrsunfälle oder Sturmschäden – die Männer und Frauen kümmern sich bei verschiedensten Notsituationen. Die Hilfe w...