Rund 100.000 Euro Schaden sind nach ersten Erkenntnissen bei einem Brand in der neuen Wohnanlage Alte Glockengießerei an der Berliner Straße in Hennickendorf entstanden. Laut Gemeindebrandmeister Björn Hanneck waren am Montag gegen 22.30 Uhr alle drei Rüdersdorfer Ortswehren wegen einer „Rauch...